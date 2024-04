L’allenatore del PSG crede nella rimonta contro il Barcellona e spiega le sue sensazioni in vista del match di Champions League: "Tutti i giocatori della mia squadra hanno voglia di ribaltare il risultato dell’andata. È stata una settimana perfetta per poter preparare la partita". E sullo stadio del Montjuïc: "Mi sarebbe piaciuto giocare al Camp Nou, ma anche questo è uno stadio all’altezza della sfida"

"Tutti i giocatori della mia squadra hanno voglia di ribaltare il risultato dell’andata. Siamo tutti pronti e speriamo di ottenere un risultato positivo. Il PSG nella sua storia non ha mai ribaltato un risultato d’andata, ma questa deve essere la volta buona". Luis Enrique non ha dubbi e, in vista della sfida di ritorno del suo PSG contro il Barcellona (si ripartirà dal 3-2 per gli spagnoli) suona la carica alla sua squadra per compiere la rimonta. "È stata una settimana perfetta per poter preparare la partita – spiega. Chiaro che la sconfitta ha fatto male. I giorni successivi sono stati giorni difficili, ma il bello del calcio è che ci permette di rifarci subito e sempre contro lo stesso rivale. Arriviamo da un buonissimo momento".