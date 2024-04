L’allenatore dell’Atletico Madrid spiega le sue sensazioni in vista della sfida di ritorno di Champions contro il Borussia Dortmund: "Prevedo una lunga notte, loro squadra forte sarà dura". E su Griezmann: "È il miglior giocatore che abbiamo al momento nella nostra squadra. È tra i migliori del mondo e lo ha sempre dimostrato". Partita live martedì 16 aprile alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone è intervenuto in esclusiva su Sky Sport in vista della sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (in programma martedì 16 aprile alle ore 21:00 su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Si riparte dal 2-1 in favore della squadra del Cholo che, nonostante il vantaggio, non considera la pratica qualificazione ancora chiusa: "Il Dortmund – spiega a Sky – è una squadra molto brava. L’anno scorso sono andati a un passo dalla vittoria del campionato. Giocano molto bene: hanno giocatori individualisti che sono molto bravi. Prevedo una lunga notte: sarà molto dura"