"Ci saranno momenti difficili, in cui il Psg ci farà soffrire". In conferenza stampa, Xavi ha cercato di mantenere alta la tensione in vista del ritorno dei quarti di finale contro il Paris Saint-Germain . L'allenatore del Barcellona è consapevole che il successo per 3-2 conquistato al Parco dei Principi rappresenta un vantaggio, ma non basta a garantire ai blaugrana il passaggio del turno : "Il Montjuic deve essere una pentola a pressione, abbiamo bisogno dei tifosi. Non è il Camp Nou, ma speriamo ci assomigli molto".

"Raphinha fondamentale per noi"

Raphinha è stato eletto man of the match nella partita d'andata, nella quale ha realizzato i suoi primi due gol in Champions League. In campionato, il brasiliano è stato autore di 5 gol e 7 assist in 23 partite. Xavi è consapevole della sua importanza nello scaccchiere del Barcellona e ha cercato di caricarlo in vista del ritorno in Champions: "Raphinha è stato importante in questa stagione, non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva. Anche nella prossima partita contro il Psg sarà fondamentale per noi".