Yamal, Mono Burgos si scusa dopo frase razzista sull'attaccante del Barcellona

Polemica in Spagna per le parole dell’ex collaboratore di Simeone che durante il riscaldamento del talento blaugrana nel prepartita di Psg-Barcellona ha commentato con una frase razzista le abilità del 16enne. Immediata la reazione del Barça, ma anche quella del Psg, che non hanno mandato tesserati a parlare con la tv per il quale Burgos fa il commentatore. Le scuse dell’argentino: "Mi dispiace, non volevo ferire nessuno"

La reazione del Barça e le scuse

La frase razzista non è passata inosservata ed è stata immediata la reazione del Barcellona che non ha voluto mandare suoi tesserati per le interviste con la tv per il quale Burgos fa il commentatore. Solidarietà da parte del Paris Saint Germain, che ha attuato lo stesso provvedimento. L’ex portiere della nazionale argentina ha successivamente scritto un comunicato di scuse: "Voglio ancora una volta chiedere scusa per le parole usate nel programma. Non era mia intenzione arrecare alcun tipo di danno a Lamine Yamal, al Barcellona, all’Uefa né alla piattaforme per la quale lavoro. Nel mio commento ho voluto fare una battuta sulla sua qualità ed elogiare le sue virtù. In nessun caso voleva essere una battuta su alcuna etnia o classe sociale…Chiedo scusa se si è sentito offeso. Il mio obiettivo non era ingiuriare Lamine, anzi l’esatto contrario. Il calcio è il più grande sport al mondo che unisce tutto e tutti perché non discrimina per sesso, razza, disabilità, età o orientamento sessuale"