Dove vedere Borussia Dortmund-Atletico Madrid

La partita tra Atletico Madrid e Borussia Dortmund, valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Champions League, si gioca oggi, martedì 16 aprile alle ore 21.

I numeri di Dortmund e Atletico Madrid

Il Borussia Dortmund ha perso tre delle ultime cinque (2 vittorie)- tra cui le ultime due in ordine di tempo – sfide di Champions League contro l'Atlético Madrid, anche se ha vinto 4-0 l'ultima volta che ha ospitato gli spagnoli nella fase a gironi 2018/19. Quella resta la sconfitta più pesante in tutte le competizioni dei Colchoneros sotto la guida di Diego Simeone. Il Borussia Dortmund ha perso solo due delle 13 partite casalinghe di Champions League contro squadre spagnole (5 vittorie, 6 pareggi) ed è imbattuto nelle ultime cinque partite della fase a eliminazione diretta contro avversarie di quella Nazione (3 vittorie, 2 pari). L'Atlético Madrid ha affrontato squadre tedesche fuori casa in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in 10 occasioni, ma è riuscito a vincere solo due volte (1 pari, 7 sconfitte). Inoltre, gli spagnoli hanno perso sette delle otto partite in trasferta contro tedesche sotto la guida di Diego Simeone (1 vittoria), comprese le ultime quattro di fila. L'Atlético Madrid cercherà di qualificarsi per le semifinali di UEFA Champions League per la quarta volta con Diego Simeone in panchina (dopo 2013/14, 2015/16 e 2016/17). L'unico allenatore a riuscirci più volte con la stessa squadra è stato Alex Ferguson con il Manchester United (7) - mentre Carlo Ancelotti lo ha fatto anche lui quattro volte con il Real Madrid (dato aggiornato a prima del ritorno contro il Manchester City). Il Borussia Dortmund è imbattuto nelle ultime nove partite al Signal Iduna Park in Champions League (5 vittorie, 4 apreggi); se i gialloneri riuscissero a evitare la sconfitta, sarebbe la prima volta nella loro storia in cui collezionerebbero 10 partite casalinghe consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League senza perdere. Il Borussia Dortmund ha superato otto dei 16 confronti della fase a eliminazione diretta delle principali competizioni europee dopo aver perso l'andata fuori casa; l'ultima volta negli ottavi dell’edizione 2016/17 contro il Benfica (0-1 in trasferta, 4-0 in casa). Al tempo stesso, solo una squadra è riuscita ad eliminare l’Atletico dopo una sconfitta all’andata nella moderna Champions League: la Juventus negli ottavi di finale 2018/19 (0-2 in trasferta, 3-0 in casa).