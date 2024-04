Questo sarà il 30° match diretto da Andrea Colombo in Serie A, il 15° nel campionato in corso. Andrea Colombo dirigerà il derby di Milano per la prima volta in carriera in Serie A. Il Milan ha perso l’unico match diretto da Andrea Colombo in Serie A: 4-2 sul campo del Monza lo scorso 18 febbraio. L’Inter ha vinto tutte le tre partite con Andrea Colombo come arbitro in Serie A: 6-1 contro il Bologna il 9/11/2022, 2-0 contro il Monza il 19/08/2023 e 4-0 contro l’Atalanta lo scorso 28 febbraio