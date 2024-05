Ancora in Germania per l'andata della seconda semifinale di Champions, remake dello scontro già andato in scena nella fase a gironi. Il Dortmund recupera Hummels e Maatsen, sulla destra c'è Adeyemi. In attacco Fullkrug. Luis Enrique conferma il tridente che ha eliminato il Barcellona, con Dembélé e Barcola a sostegno di Mbappé. Diretta sull'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime