Ci sarà anche un po' di Italia nella semifinale di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund in programma martedì 7 maggio alle 21 e live su Sky. A dirigerla infatti ci sarà una squadra tutta italiana, guidata dall'arbitro Daniele Orsato. Orsato sarà accompagnato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, oltre al quarto uomo Davide Massa. Lo stand del VAR sarà gestito da Massimiliano Irrati e dal suo assistente Paolo Valeri. Orsato è uno degli arbitri più esperti in Italia, con quasi 300 presenze in Serie A, e ha anche il maggior numero di presenze in Champions League tra tutti gli arbitri italiani.