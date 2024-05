Il centrocampista dei Blancos ha parlato su Sky Sport della finale di Champions e del Milan: "C'è molta ambizione e contro il Dortmund vogliamo vincere, non sarà facile ma siamo il Real Madrid. Ancelotti è come un papà, trasmette calma. Sono molto felice con lui perché mi ha dato tanto, spesso parliamo anche di Milan. Ho sentito Pioli, gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me in rossonero"

È stata una stagione pazzesca per te e il Real Madrid. Hai segnato gol pesanti sia in Liga che in Champions. La rete contro il Lipsia è stato tra i momenti più belli di questa stagione?



"Sì, penso proprio di sì. È stata una stagione pazzesca, molto bella e ora abbiamo una finale di Champions League da giocare. Il gol contro il Lipsia è tra i migliori che ho segnato, un bel ricordo".

Potevi immaginarlo così bello questo tuo ritorno a Madrid? Una finale di Champions da giocare che crea sempre molta "ilusion" come dite in Spagna…

"Sì, c’è tanta ambizione e vogliamo vincere. La Champions League è sempre un obiettivo del Real, non sarà facile ma siamo il Madrid e siamo i ‘re’ di questa competizione. Dopo c’è il Milan, il mio Milan. Ora dobbiamo vincerla".

Che allenatore è Ancelotti?

"È come un papà. È sempre sereno, calmo, sa quello che deve dirti. Un allenatore eccezionale, che ha vinto tanto con grandi club, sono molto felice con lui perché mi ha dato molto e mi ha aiutato tanto. Spesso parliamo un po' del Milan".

Hai sentito Pioli dopo il suo saluto al Milan?

"Penso sia stata una buona stagione, perché sono arrivati in Champions, ma sono un grande club e vogliono sempre vincere. Sento spesso Theo che è un fratello per me. Ho sentito Pioli, gli ho mandato un messaggio per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me in rossonero. Guardo molto il Milan, rimarrà sempre nel mio cuore".