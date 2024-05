Ancelotti in conferenza: "Finale è partita più importante e pericolosa, c'è paura e rispetto"

"La squadra è concentrata e fiduciosa di poter dare il meglio. Per giocare la partita più importante della stagione bisogna crederci, sempre rispettando gli avversari perché se sono arrivati fin qui vuol dire che l'hanno meritato". Carlo Ancelotti ha proseguito la sua analisi alla vigilia della finale di Champions League a Wembley contro il Borussia Dortmund in conferenza stampa: "La cosa più importante in questo tipo di partite è mettere le idee chiare nella testa dei giocatori. Più saranno chiare e meno nervosa sarà la squadra. Le emozioni arrivano e ognuno le gestisce secondo il proprio carattere. Si avranno emozioni, preoccupazione, paura... Ma la paura è una parte importante per fare bene le cose. La squadra ha dimostrato due cose molto importanti in questa stagione: la qualità e il sacrificio sono stati fondamentali". Poi una battuta sul portiere: "Lunin arriverà domani, e andrà in panchina. Giocherà Courtois. Sono felicissimo di essere qui - dice ancora Ancelotti -. Non è la prima volta, e spero che non sia l'ultima. Ho visto bene i miei". Su Rodrygo? "E' sempre stato un elemento importante per noi, e lo sarà ancora. Non ho dubbi".