Con l'infortunio di Tchouameni, Ancelotti non dovrebbe avere più dubbi: Camavinga dal 1' a centrocampo, mentre Courtois farà il suo esordio europeo tra i pali. Nessuna sorpresa invece per il Borussia, con Terzic che dovrebbe confermare l'11 che ha eliminato il Psg. Ultima finale europea per Kroos e Reus, con l'attaccante giallonero che dovrebbe però partire dalla panchina. La finale è sabato in diretta dalle 19.30 su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

