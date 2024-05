L'ex centrocampista Wesley Sneijder è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 alla vigilia della finale di Champions League: "Vincerà il Real con esperienza e giocatori di qualità. Ancelotti è fortissimo". E sull'Inter, sua ex squadra (come il Real Madrid): "Ha fatto bene quest'anno, il prossimo sarà in semifinale o in finale di Champions". L'olandese ha proseguito parlando di Mourinho: "Mi ha confermato che va al Fenerbahce". Su Zirkzee: "Doveva andare all'Europeo" LE PROBABILI FORMAZIONI

Dalla stagione dell'Inter alla finale di Champions League di domani. Wesley Sneijder è intervenuto in diretta a Sky Sport 24, intervistato da Gianluca Di Marzio: "L'Inter ha fatto molto bene in questa stagione, ha vinto il campionato. Pensavo sarebbe potuta arrivare in finale di Champions. Purtroppo hanno perso. Ma secondo me sono fortissimi. Il prossimo anno arriveranno in semifinale o in finale".

"Zirkzee sarebbe dovuto andare all'Europeo" L'olandese ha proseguito parlando di Mourinho e Zirkzee: "Ho parlato con lui, mi ha confermato che va al Fenerbahce. Io ero al Galatasaray, non potrò andare da lui ma possiamo mangiare a Istanbul. Zirkzee? Non so dove andrà, ma è fortissimo. Mi aspetto che andrà in una grande squadra. Per me doveva andare all'Europeo. Penso che l'Olanda possa arrivare in semifinale, credo sia il massimo obiettivo. Inghilterra, Francia e altre credo siano più forti".

"Ancelotti come un papà per il Real, il Dortmund non può batterlo" Sulla finale tra Real e Borussia Dortmund è stato chiaro: "È una finale. Il Real Madrid è favorito, ma in una finale può succedere di tutto. Secondo me vince il Real, l'esperienza e la qualità dei suoi giocatori può fare la differenza. Ancelotti è fortissimo. Non ho mai lavorato con lui, ma sembra il papà della squadra. Anche tatticamente lui è fortissimo. I giocatori chiave? Bellingham è molto forte. Vinicius e Rodrygo possono fare la differenza domani con la loro velocità".