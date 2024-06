"La cosa più importante: nessuno ci batte in umiltà". È questo il messaggio di Carlo Ancelotti al suo Real Madrid alla vigilia della finale di Champions League in programma questa sera, sabato 1° giugno. L'allenatore italiano ha riunito in cerchio la squadra prima dell’ultimo allenamento in vista del match che potrebbe consegnare al Real la 15esima Champions. Ancelotti ha voluto ribadire l’importanza del match contro il Dortmund, soprattutto perché sarà l’ultima partita per alcuni dei suoi giocatori, come Toni Kroos: "Sappiamo – ha detto – che per alcuni di voi domani è ultima chance per vincere una Champions". Per altri, come Bellingham, sarà invece la prima opportunità: "Per qualcuno è l'occasione di vincere la prima". Infine, un riferimento anche alle difficoltà affrontate nel corso di questa annata. Tanti gli infortuni, come quello di Courtois che giocherà in finale la sua prima partita di Champions della stagione: "Ma per tutti domani possibilità di ottenere qualcosa di molto importante, per cui abbiamo lottato e sofferto tutto l’anno. Abbiamo la voglia, l’emozione e l’orgoglio necessario".

