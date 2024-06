Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid

Sabato 1^ giugno, in diretta da Wembley, la finale di Champions League, Borussia Dortmund-Real Madrid. La partita sarà live su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Tutto il giorno aggiornamenti live su Sky Sport 24, studi pre e post-partita a partire dalle 19.30, anche in 4K, con Federica Masolin, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Paolo Di Canio e Mario Giunta. In collegamento da Wembley: Fabio Capello, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso

Ultimo atto della stagione per la Champions League . Sabato 1^ giugno, in campo Borussia Dortmund-Real Madrid per la finale della massima competizione europea, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Live dal leggendario stadio di Wembley , a Londra, i tedeschi e spagnoli reduci da una grandissima cavalcata europea dove hanno eliminato squadre più quotate come Atletico Madrid e PSG, andranno a caccia del titolo continentale più ambito contro i Blancos di Ancelotti, i quali vorrebbero portare a Madrid la quindicesima Champions League della loro storia. Telecronaca affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani, con Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio a bordocampo pronti a catturare dall’inizio alla fine le sensazioni e le direttive delle panchine.

I numeri di Borussia Dortmund e Real Madrid

Per le due squadre sarà la 15^ volta che si affrontano in una competizione europea, finora solo in Champions League. Il Real Madrid è l’avversaria che il Borussia Dortmund ha incrociato in più occasioni nella competizione. Il Borussia Dortmund ha vinto soltanto tre delle 14 partite disputate. L’ultimo incrocio tra loro risale al 2017/18: vittoria dei Blancos in entrambe le partite della fase a gironi (3-1 in trasferta, 3-2 in casa). Il Real Madrid disputerà una finale di Coppa dei Campioni/Champions League per la 18^ volta nella sua storia. Il Borussia Dortmund è alla terza finale di Champions League, vittoria nel 1996/97 e sconfitta nel 2012/13 nelle due precedenti. In caso di risultato positivo, il Real Madrid resterà imbattuto in una singola stagione di Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta nella sua storia.