Il Real Madrid è ancora una volta sul tetto d'Europa. Quella conquistata battendo 2-0 il Borussia Dortmund è la 15^ Champions League nella storia dei blancos. A stendere i gialloneri sono le reti di Carvajal e Vinicius, i migliori in campo. Ottimi voti anche per Camavinga del Real e Sabitzer del Borussia. Prestazione negativa invece per Maatsen. Le pagelle di Federico Zancan

5^ CHAMPIONS PER ANCELOTTI