Il Milan trova i campioni in carica del Real e uno storico rivale europeo come il Liverpool. C'è anche il Leverkusen di Xabi Alonso campione in carica di Germania, più morbide le avversarie pescate da terza e quarta fascia. Il calendario completo con date e orari verrà svelato il 31 agosto

