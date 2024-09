Juventus in Champions League 2024 2025: la lista Uefa

Una sorpresa in casa Juventus riguardo la lista dei giocatori che potranno giocare la nuova Champions League targata Sky. Arthur è stato inserito nell'elenco dei disponibili da Thiago Motta dopo che sono sfumate tutte le opzioni di cessione sul mercato. Non così per Kostic che resta in bilico. La lista comprende tanti dei giovani che si sono messi in mostra in questo inizio di stagione bianconero come Savona, Mbangula e Rouhi. Ecco l'elenco completo