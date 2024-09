Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per l’esterno interista, dopo la trasferta di Monza, match giocato per intero da Dimarco. Il calciatore verrà rivalutato domani, ma è in forte dubbio per la gara di Manchester contro il City -la prima della nuova Champions- e potrebbe rischiare anche per il derby di domenica sera. La decisione definitiva su di lui verrà presa domani, dopo la rifinitura in programma ad Appiano Gentile prima della partenza per l’Inghilterra

CHAMPIONS, IL CALENDARIO DELLE PARTITE