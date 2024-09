"Tanti esordienti contro il Psv? Non conta solo l'esperienza nel calcio...". L'allenatore della Juve ha risposto così in conferenza stampa alla vigilia della nuova Champions, ma cosa dicono i numeri? Compreso l'allenatore sono 12 i bianconeri all'esordio nella competizione, giovanissimi ma non solo. E chi l'ha già giocata? Ecco tutti i numeri

