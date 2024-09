Tutto è pronto per la nuova Champions League, dove la prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus. Appuntamento martedì alle 18.45 all’Allianz Stadium (diretta alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), dove i bianconeri ospitano i campioni d’Olanda del Psv Eindhoven. Obbligatorio svoltare dopo i due pareggi senza gol contro Roma ed Empoli: lo sa bene Thiago Motta, che ha introdotto la partita ai microfoni di Sky.



Che differenza c’è tra vivere la Champions da giocatore e da allenatore?

"È un grande orgoglio, giochiamo in casa e contro una squadra forte. Sarà una bella partita, speriamo di fare la nostra gara e che il pubblico ci dia una mano per il risultato desiderato".



Ha già cancellato Empoli?

"Capitolo chiuso, domani è una competizione completamente diversa. Siamo concentrati e determinati per il Psv".



Ci sarà Di Gregorio in porta? E Danilo può giocare?

"La squadra la vedrete in campo domani come sempre. Quelli che inizieranno faranno bene, quelli che subentreranno altrettanto".



Ha detto che bisogna riempire di più l’area di rigore: ci avete lavorato?

"Dobbiamo dare il tempo anche a centrocampisti ed esterni per arrivarci. In questo modo potremo creare occasioni. Sarà una bella partita da giocare e noi dovremo fare una bella prestazione".



Giocherà la Champions con la Juve ma l’ha conquistata col Bologna…

"Auguro tutto il meglio alla squadra e alla gente di Bologna. Se la sono meritata, devono approfittare del momento e dare il massimo".



Motta in conferenza: "Vlahovic ha sempre fatto gol e tornerà a segnare"

L’allenatore della Juventus ha ribadito la sua emozione in conferenza stampa: "La Champions è motivo di orgoglio, giocare questa competizione e addirittura in casa. Non vedo l’ora di iniziare e vivere queste emozioni. Noi e loro siamo due squadre che vogliono giocare a calcio. Vogliamo fare una grande prestazione per noi e per il pubblico. Inizieremo una competizione diversa: siamo focalizzati sulla partita di domani. Tutto il resto conta poco. La mancanza di esperienza della rosa in Europa? Nel calcio conta tutto: esperienza, entusiasmo, voglia, tecnica, fisico… Abbiamo fatto una buona prestazione a Empoli ma senza il risultato che volevamo". Sul nuovo format della Champions: “Quello precedente mi piaceva molto, ma anche questo. Diventa un lavoro sicuramente diverso, affrontiamo più avversarie e diventa stimolante perché studiamo e vediamo cose diverse. Non penso inciderà sul campionato: ragioneremo partita per partita. Il pareggio varrà ancora meno? Può essere, l’importante è iniziare bene. Servirà una buona prestazione per raggiungere il risultato. E sui punti necessari per la qualificazione diretta non mi preoccupa: pensiamo a iniziare bene". L’analisi sul Psv: "È una squadra forte, offensiva e con buoni giocatori. Bisogna avere rispetto per l’avversario. Dobbiamo essere concentrati su ciò che facciamo in campo. Loro preferiscono gestire il possesso e hanno qualità tra le linee: recuperando il pallone avremo le nostre chance. Dobbiamo essere squadra quando difendiamo e dovremo dare continuità a quanto fatto finora". Motta ha infine parlato dei singoli: "Da Koopmeiners ci aspettiamo tanto come tutti gli altri. In estate ha fatto un grande sforzo per arrivare qui: ha qualità e può fare grandi cose insieme ai suoi compagni. Come sta fisicamente? Non sembra che non si sia allenato per un mese: stava bene e si è inserito subito in gruppo. Sta dando grande disponibilità, l’ultima partita ha giocato 95 minuti. Lo vedo bene insieme al resto del gruppo. Anche Vlahovic sta bene, sta accettando il momento e le critiche e va avanti. Ha sempre fatto gol, tornerà a segnare. L’importante è che continui ad avere questo spirito: se non abbiamo preso gol è anche merito suo. E se non abbiamo segnato la responsabilità è collettiva. Danilo? Deve continuare con questa determinazione in allenamento. Lui come tutti gli altri. E tutti avranno le loro possibilità".



Locatelli in conferenza: "Sentire la musichetta è speciale"

Anche Manuel Locatelli ha risposto alle domande dei giornalisti: "La Champions ci è mancata l'anno scorso, è la competizione più importante a livello di club. Siamo emozionati e non vediamo l'ora di scendere in campo. Sentire quella musichetta è speciale, non vediamo l'ora di farlo davanti ai nostri tifosi". Sul nuovo centrocampo dopo il mercato: "Abbiamo preso sicuramente dei centrocampisti forti, con tanta qualità ed esperienza, che alzano il livello della squadra. Abbiamo caratteristiche diverse, ma è un piacere giocare con loro. Mi trovo bene nel nuovo ruolo e mi piace il fatto che cerchiamo di dominare la partita". Sugli avversari e di come la Juve vive l’esordio: "Il Psv è una squadra forte e organizzata, li abbiamo studiati al video. De Jong è un giocatore forte, con esperienza. Però dobbiamo pensare a noi e fare un'ottima gara, siamo in casa nostra e dobbiamo vincere. Ci sono tanti calciatori all'esordio, sono felice per loro perché sentire la musichetta della Champions è sicuramente un sogno che avevano fin da bambini. E io? L'anno scorso per me è stato difficile, dal primo giorno mi sono focalizzato per lavorare e migliorare. Thiago è stato fin da subito chiaro con me, stiamo lavorando bene e dobbiamo migliorare".