Torna la Champions League e la Juventus sarà impegnata martedì 17 settembre alle 18.45 contro il Psv, match in diretta su Sky e in streaming su NOW. La squadra si è ritrovata per l'allenamento della vigilia: in porta dovrebbe tornare Di Gregorio, mentre a centrocampo vanno verso una chance dal 1' Thuram e Locatelli. Resta da decidere il terzetto alle spalle di Vlahovic. Tutte le ultime news nel video con Giovanni Guardalà

