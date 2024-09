Morata: "Il Milan deve fare una grande Champions"

Alla vigilia del debutto in Champions contro il Liverpool, domani sera alle 21 in esclusiva su Sky Sport, parla l’attaccante spagnolo: “Al Milan c’è tanta storia, dobbiamo fare una grande Champions. Mi riempie di orgoglio vedere a Milanello le foto di Maldini, Ibra, Kakà, Sheva, Ronaldo, è una responsabilità. Al Milan sei obbligato a dare tutto. Con il Liverpool non servono motivazioni extra, dobbiamo giocare come se fosse la finale”

FONSECA: "CON IL LIVERPOOL VIETATO SBAGLIARE"