Domanda per tutti: Qual è la vostra promessa alla gente di Bologna, che non farete mancare mai?

Orsolini: "Promesse non se ne fanno, ma posso garantire che non mancherà la voglia, l'atteggiamento, la volontà di sputare sangue in campo. Quello che abbiamo fatto fino ad ora è una fiamma che deve accendere il fuoco di questa nuova stagione. Ciò che si è creato lo scorso anno è stato qualcosa di incredibile, per le alchimie che si sono create tra piazza, squadra e staff. Piacerebbe anche a me rivivere quei momenti sul pullman in piazza, ma oggi dobbiamo pensare solo a lavorare per fare in modo di avvicinarsi il più possibile a qualcosa di simile"

De Silvestri: "L'impegno è qualcosa che possiamo sicuramente promettere alla tifoseria. Inoltre la coesione del gruppo, con lo staff e con la tifoseria perché sono quelle cose che lo scorso anno hanno fatto la differenza".

Italiano: "In due partite ho capito che cosa vuole vedere il pubblico di Bologna: impegno, sudore, sacrificio e bel gioco. Siamo quindi obbligati a mostrare tutto questo, per il nostro pubblico"