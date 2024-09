L'Inter debutta in Champions League in trasferta contro il Manchester City. Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per Dimarco (che non è partito per Manchester così come Arnautovic che ha la febbre), a sinistra giocherà Carlos Augusto. A Thuram e Lautaro le chiavi dell'attacco. Guardiola schiererà Haaland dal primo minuto davanti a Silva, De Bruyne, Grealish

IL CALENDARIO E GLI ORARI DELLA PRIMA GIORNATA