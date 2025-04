Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina

Il sabato di campionato si chiude col big match di San Siro tra Milan e Fiorentina (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45). Abraham dovrebbe partire ancora titolare (con Gimenez in panchina). Reijnders ha saltato l'allenamento, ma ci dovrebbe essere dal 1' (in alternativa pronto Musah). Palladino potrebbe confermare lo stesso 11 che ha sconfitto l'Atalanta di seguito le probabili formazioni