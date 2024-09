Fonseca: "Dopo il 2° gol non abbiamo più giocato"

Paulo Fonseca prova ad analizzare lucidamente la sconfitta di San Siro subita dal suo Milan, in rimonta, contro un Liverpool che è sembrato superiore in molti aspetti del gioco e non solo: "Io penso che abbiamo giocato contro una grande squadra innazitutto, abbiamo iniziato bene nelle due fasi, abbiamo preso due gol su palla inattiva che hanno cambiato il nostro equilibrio mentale - dice - Abbiamo avuto problemi a fare quello che avevamo preparato, in questo tipo di partita sono questi dettagli che fanno la differenza". Inevitabile l'ammissione: "Devo essere onesto e dico che il Liverpool è più squadra di noi in questo momento, non possiamo avere solo 20' di gioco come vogliamo ma dobbiamo avere una continuità di 60', 70', 80', facendo il nostro calcio".