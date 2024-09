Milan-Liverpool 1-3, la partita in un click

Milan rimontato e battuto a San Siro dal Liverpool nella prima giornata della nuova Champions League 2024/25. Al gol di Pulisic in avvio hanno risposto Konaté e Van Dijk su due palle inattive e Szoboszlai che, nella ripresa, ha chiuso la partita in contropiede. Infortunio per Maignan a 5 giorni dal derby. Gli highlights, le pagelle e tutte le principali voci del post partita GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS

Le pagelle Nella squadra di Fonseca i voti più bassi sono per Leao e Fofana e il subentrato Emerson Royal. I migliori tra i rossoneri Reijnders e Abraham. L'MVP del match è Gakpo. Tutti i voti del telecronista per Sky Sport di questa partita approfondimento Le pagelle di Fabio Caressa

Infortunio per Maignan Serata sfortunata per il portiere del Milan, frenato prima da problemi fisici e poi colpito involontariamente nel tentativo di negare il 3-1 a Jota. Costretto a lasciare il campo al 51', Maignan è uscito in lacrime e andrà valutato in vista del derby di domenica contro l'Inter. Al suo posto ha debuttato il 19enne Lorenzo Torriani, già protagonista nella tournée americana approfondimento Le ultime news su Maignan

Fonseca: "Dopo il secondo gol non abbiamo più giocato" "Abbiamo giocato contro una grandissima squadra - ha commentato Paulo Fonseca -. Dopo un buon inizio, abbiamo preso due gol su palla ferma che ha cambiato la partita. Dopo il secondo gol la squadra non ha mai giocato. In queste partite non si possono sbagliare nemmeno i dettagli".