Nel video il gol alla Del Piero di Yildiz che ha aperto le marcature in Juventus-PSV Eindhoven 3-1. Quella del turco è stata la prima rete della Champions League con il nuovo format. Inoltre il numero 10 diventa il più giovane juventino a segnare in Champions all'età di 19 anni e 136 giorni. Superato così il record detenuto proprio da Alessandro Del Piero, a segno per la prima volta a 20 anni e 308 giorni contro il Borussia Dortmund

JUVE-PSV 3-1, HIGHLIGHTS E CRONACA