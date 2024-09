Questione di esperienza. Anche questo è la Champions League, ancor di più in una nuova edizione sempre più ricca di partite e di emozioni. Tra le favole - per esempio il Bologna tornato a giocare la massima coppa 60 anni dopo l'ultima volta - c'è anche quella del Girona, una squadra che vanta 65 presenze complessive in Champions sommando tutto l'undici titolare schierato in campo a Parigi. Le stesse del loro avversario Marco Asensio, da solo.

Davide contro Golia

Certo, Asensio è un ex Real, che di Champions ne ha vinte tre e ha pure segnato in una finale. Ma il dato è comunque clamoroso: in Psg-Girona lui taglia il traguardo delle 65 presenze in coppa, le stesse dell'undici titolare dei suoi avversari messi insieme. E, per la cronaca, non è nemmeno l'uomo del Paris che vanta più gettoni (domina Marquinhos a quota 91). Lo scorso anno la squadra di Michel è stata l'autentica rivelazione della Liga, con un sogno appena accarezzato di dare vita ad una favola da underdog in stile Leicester 2016. La prima leggendaria qualificazione Champions della loro storia vale comunque tantissimo, e pazienza se l'esperienza è ancora tutta da conquistare.