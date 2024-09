Grande atmosfera in Scozia nella vittoria per 5-1 del Celtic (che non segnava quattro o più in coppa dal 4-3 contro la Juve dell'ottobre 2001). A metà secondo temo torce dei telefoni accesi e clima suggestivo come a un concerto. Era la prima di sempre dello Slovan Bratislava in Champions, che si è consolato con un meraviglioso gol di Wimmer "di trivela" alla Quaresma

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT