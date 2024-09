Skorupski: "Contento per aver aiutato la squadra"

Le parole del portiere polacco dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: "Abbiamo fatto una grande partita, sono mancati il gol e i tre punti. Dobbiamo continuare su questa strada". E sul rigore parato: "Sono qui per aiutare la squadra. Tutti hanno guadagnato questo punto. Ora testa a domenica alla sfida di campionato, vogliamo ottenere la prima vittoria" BOLOGNA-SHAKHTAR 0-0: GLI HIGHLIGHTS

"Abbiamo fatto una grande partita, sono mancati solo il gol ei tre punti. Se non si può vincere va bene anche il pareggio. L'importante è non aver subito. Stiamo sempre migliorando. Dobbiamo continuare su questa strada". Parla così Lukasz Skorupski ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro lo Shakhtar Donetsk per 0-0, nella serata di debutto in Champions League. Il portiere 33enne è stato grande protagonista della sfida, con il rigore parato dopo 4' su Sudakov: "Sono qui per aiutare la squadra – ha detto il polacco –. Ho studiato l'avversario e sono riuscito ad aiutare. Tutti hanno guadagnato questo punto. Ora testa alla sfida di campionato, vogliamo ottenere la prima vittoria".

"Rigore parato? Conta aiutare la squadra" Per Skorupski si tratta del secondo rigore parato da inizio stagione (il primo a Thauvin alla prima giornata di Serie A): "Per me è importante vincere. Posso anche non parare rigore, l'importante è portare a casa il risultato". Infine, sul primo punto conquistato al debutto in Champions: "Siamo una bella squadra. Siamo tanto giovani ma abbiamo anche 3-4 giocatori d'esperienza. Per questo abbiamo fatto una grande prova". approfondimento Skorupski decisivo, le pagelle di Bologna-Shakhtar

Castro: "Dobbiamo essere più concreti" Oltre a Skorupski, a Sky è intervenuto anche Santiago Castro: "Debuttare in Champions e vedere tutto lo stadio è stato davvero bellissimo. Abbiamo fatto una buona partita . Non siamo riusciti a sbloccarla con le occasioni da gol che abbiamo avuto. Dobbiamo essere più concreti". Sulla prestazione della squadra: "Credo che alla prima partita siamo stati all’altezza della Champions. Dobbiamo continuare a crescere come squadra aiutandoci a vicenda con partite di alto livello e avere la stessa mentalità, pensando sempre ai tre punti".

Orsolini: "Contento del punto conquistato" Queste, invece, le parole di Orsolini, che ha parlato così del suo debutto in Champions: "È stato emozionante – ha detto a Sky –. Era la mia prima partita in Champions. Abbiamo provato a giocare, ma sapevamo che avevamo un avversario che ci ha messo in difficoltà. Abbiamo subito un rigore a freddo che ci poteva tagliare le gambe, poi abbiamo avuto tante occasioni. L'atteggiamento però è stato super positivo. Il mister ci ha fatto i complimenti all'intervallo, però sappiamo che i ritmi sono alti e devi fare molta attenzione perché qualsiasi palla sbagli ti può punire. Contenuto di questo punto: potevano essere tre ma anche zero. Siamo felici di come è andata la partita e lavoriamo già per la prossima". E sul discorso fatto alla squadra prima dell'inizio: "Ho detto ai ragazzi di divertirci e di giocarcela col sorriso".