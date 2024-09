Tra di loro ci sono anche Yildiz (da record) e Nico Gonzalez, oltre a Endrick che è diventato il più giovane di sempre a segnare in Champions col Real Madrid. Non è un inedito: in ogni edizione segnano in tanti al debutto, ma le firme di questi ultimi giorni hanno battuto primatisti leggendari…

