Ha sbagliato un rigore (e anche la clamorosa ribattuta), ma il recente rendimento dell'attaccante dell'Atalanta è importante anche in chiave azzurra. Capello: "Può essere importante anche per la Nazionale". Condò: "E può esserlo anche per Scamacca". Di Canio: "Il suo dispiacere per l'errore è esemplare"

