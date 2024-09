Ufficiale la decisione per la finale di Champions del 2027. "È stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara" si legge nel comunicato dell'Uefa. Il motivo è dovuto ai possibili lavori di ristrutturazione che riguarderanno l'area di San Siro e dintorni in quel periodo

La finale di Champions League 2026/27 non si disputerà a Milano. La decisione è stata ufficializzata dopo il meeting dell’Uefa a Praga. “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio di San Siro non sarebbe stato interessato da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League del 2027 – si legge nel comunicato -, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire la procedura di gara per designare una sede idonea, con decisione prevista per maggio/giugno 2025”. Allo stadio Meazza era stato assegnato l’ultimo atto della competizione che avverrà tra tre anni, ma con condizionale, legata appunto ai possibili lavori nell’area di San Siro dove sorge lo stadio e nei suoi dintorni. Condizionale che è stata applicata. Ricordiamo che la finale di quest’edizione si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, mentre quella del 2026 alla Puskas Arena di Budapest.