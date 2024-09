Champions, la copertina sulle note di Cremonini

La copertina di Sky Sport per presentare la nuova giornata di Champions League, in onda su Sky e in streaming su NOW , è sulle note del nuovo singolo di Cesare Cremonini

Martedì 1^ e mercoledì 2 ottobre scenderanno in campo 5 italiane per la seconda giornata di Champions League della stagione. La copertina di presentazione di Sky Sport, che aprirà gli studi, è sulle note del nuovo singolo di Cesare Cremonini , " Ora che non ho più te " (Emi), parte del nuovo album in uscita prossimamente.

"Il cielo si illumina", Cesare Cremonini per Sky Sport

A due anni dal suo ultimo tour negli stadi, culminato nel grande evento all’Autodromo di Imola, e dallo strepitoso tour invernale nei palazzetti, che lo ha visto protagonista assoluto con show indimenticabili, Cesare Cremonini torna sulle scene musicali e lo fa con due importanti annunci: l’uscita del nuovo singolo "Ora che non ho più te" (disponibile da su tutte le piattaforme digitali e in radio) e il ritorno dal vivo nel 2025 con "CREMONINI LIVE25", uno straordinario tour negli stadi di tutta Italia, il più grande della sua carriera, in cui porterà la sua musica per la prima volta anche allo Stadio Maradona di Napoli, allo stadio San Nicola di Bari e durante il quale tornerà in Sicilia dopo 7 anni di assenza. Il nuovo singolo, un brano potente dal sound contemporaneo ed elegante, con richiami sinth pop, è tratto dal nuovo disco, la cui data di uscita non è ancora stata annunciata. Nel brano la voce calda, asciutta e intima di Cesare porta l’ascoltatore in una storia di solitudine, amore e rinascita. Il testo è un dialogo diretto e confidenziale con il proprio passato, alla ricerca di una redenzione di fronte alla fine di una relazione. Così la canzone riesce a comunicare una "nostalgica felicità" all’ascoltatore.