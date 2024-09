Martedì 1° ottobre l'Inter ospita la Stella Rossa, match in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In difesa possibile ritorno di Pavard, giocherà insieme a De Vrij e Bastoni. A centrocampo Zielinski dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Barella, gli esterni saranno Dumfries e Carlos Augusto. Turnover in attacco: riposo per Thuram, Arnautovic è in vantaggio su Lautaro Martinez per fare coppia con Taremi

INTER, LE CAUSE DELLE DIFFICOLTÀ IN DIFESA