L'allenatore del Milan analizza la sconfitta di Leverkusen e comunque vede tante note positive: "Abbiamo fatto una gara meravigliosa specie nel secondo tempo, ci è mancato solo il gol. Il fallo su Loftus Cheek? Per me è rigore. Siamo tristi e delusi ma ragioniamo con equilibrio e pensiamo che abbiamo giocato con grande coraggio"

E' un Paulo Fonseca sì rammaricato ma anche sereno dopo la sconfitta di Leverkusen. L'allenatore del Milan vede le note positive mostrate dalla squadra soprattutto dopo il vantaggio realizzato dai padroni di casa: "Non abbiamo vinto ma penso che sia la partita migliore che abbiamo fatto, principalmente nel secondo tempo è stata una gara fantastica, abbiamo creato tanto, è mancato solo il gol - dice - Siamo tristi e delusi ma dobbiamo essere equilibrati e capire ciò che abbiamo fatto, sono soddisfatto, non per il risultato, ma per come abbiamo giocato oggi, con grande coraggio".