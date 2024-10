Gabbia: "Sistemeremo tutto nelle prossime gare"

Tra i giocatori più positivi del momento nel Milan c'è, sicuramente Matteo Gabbia: "Lasciamo questo stadio avendo dato tutto ma non è bastato, siamo tristi e amareggiati, volevamo vincere, ma penso che abbiamo dato tutto - spiega - Gli episodi? Non sono importanti, dal campo sembrava ci fosse fallo su Loftus Cheek, ma la cosa importante è quello che abbiamo provato a fare. Io provo a guardare le cose positive, possiamo cambiare solo il futuro, anche se siamo amareggiati dobbiamo avere la forza di guardare avanti in campionato e poi a mettere a posto la classifica in Champions con le prossime partite".