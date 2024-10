Champions League, gli orari delle partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Oggi, martedì 1^ottobre, si inizia, per le italiane, alle 21.00 con Bayer Leverkusen-Milan, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio. Stessa ora per l’Inter, in campo a San Siro contro la Stella Rossa, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Matteo Barzaghi e Andrea Paventi.