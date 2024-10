Un poker per dare la prima accelerata nella nuova Champions. La prima a San Siro dell'Inter termina con un netto 4-0 sulla Stella Rossa che vale la prima vittoria e mette un altro solido mattone nel riscatto post derby. Successo che fa felice Simone Inzaghi, come raccontato dallo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sport. "Sono stati bravi i ragazzi - ha detto dopo la gara -. Hanno fatto una gara seria, abbiamo trovato una squadra chiusa che è venuta a fare una partita prettamente difensiva. Nonostante questo siamo stati bravi, abbiamo mosso bene la palla. Abbiamo sbloccato nel primo tempo con il gran gol di Calhanoglu, poi abbiamo avuto un altro paio di occasioni con Mkhitaryan e, a parte un paio di volte dove abbiamo preso delle ripartenze che potevamo leggere meglio e i primi 5 minuti del secondo tempo, abbiamo trovato il raddoppio con Arnautovic ed è andato tutto bene. Una vittoria che volevamo per dar seguito all'ottima prova di Manchester e dobbiamo continuare così. Analizzeremo anche questa, qualcosa che potevamo fare meglio, ma ho avuto risposte dai ragazzi e c'è soddisfazione". E sulla coppia Arnautovic-Taremi ha aggiunto: "Ci stanno dentro. Poi io di partita in partita devo fare delle scelte col bene dell'Inter in testa, però secondo me meritavano quest'occasione e l'hanno sfruttata molto bene. Ma non guarderei solo i due attaccanti, anche tanti altri che magari hanno giocato meno: avere queste risposte è molto confortante. Caso ultras? Ho già risposto ieri, ne ha parlato anche Marotta nel pre-gara: insieme alla squadra abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto perché c'era da preparare in due giorni scarsi la partita. Solo ieri abbiamo avuto tutti i giocatori, abbiamo lavorato un po' in campo e un po' sui video perché avevamo di fronte una squadra che in campionato aveva fatto 8 vittorie e 1 pareggio in 9 partite, due turni preliminari, quindi una squadra che con la condizione era davanti a noi. Ma sono stati bravissimi tutti".