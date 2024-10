Alla vigilia del match di Champions contro il Lipsia, la Juve si è allenata alla Continassa. Vlahovic sarà al centro dell'attacco alla Red Bull Arena; al suo fianco ballottaggio Thuram-McKennie. A centrocampo, Locatelli va verso la maglia da titolare, mentre in difesa dovrebbe partire dal 1' Gatti, con Di Gregorio in porta. La squadra bianconera volerà in Germania nel pomeriggio; alle 18:10 è prevista la conferenza stampa di Thiago Motta insieme ad un giocatore

CHAMPIONS, GUIDA TV DELLA 2^ GIORNATA