Gasperini dovrà fare a meno di Ruggeri per un problema al ginocchio sinistro: gioca Zappacosta a sinistra. Retegui pronto a tornare dal 1' con De Ketelaere e Lookman. Tra gli ucraini tridente con Traoré insieme a Pedrinho e Newerton, ma c'è anche l'opzione Eguinaldo. Atalanta-Shakhtar è in diretta mercoledì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

