Nelle prime 8 partite della scorsa stagione l'Inter aveva già collezionato 10 gol di Lautaro e 2 di Thuram. Quest’anno ci sono anche gli altri, come ha dimostrato la vittoria in Champions contro la Stella Rossa per 4-0, con Taremi e Arnautovic entrambi a segno. In questo modo Inzaghi ha più alternative e riesce a reggere meglio nei periodi di calo dei titolari

Oltre alla Thu-La c’è di più. La risposta è arrivata forte, firmata Taremi e Arnautovic. La regia è la solita: Simone Inzaghi. Ha sorpreso tutti con 7 cambi rispetto a Udine. E non solo ha vinto. Ha stravinto 4-0, ha 4 punti in classifica Champions, ha dato morale ed entusiasmo a tutti, e ha fatto riposare completamente big com Thuram, Dimarco, o parzialmente come Lautaro, che si è allenato regolarmente alla ripresa, e Frattesi, entrati nel secondo tempo. La notizia migliore però riguarda proprio l’attacco di riserva. Taremi, votato MVP, ha trovato il primo gol in maglia nerazzurra e altri due assist con qualità e caparbietà. Arnautovic, inizialmente un po’ beccato dai mugugni di San Siro, ha risposto con tanta generosità e anche un gol. Non è solo utile nello spogliatoio per fare gruppo, ma anche in campo. E così se l’anno scorso nelle prime 8 partite stagionali c’erano 10 gol di Lautaro e 2 di Thuram, quest’anno ci sono anche gli altri. Con 4 punte tutte capaci di segnare e di farsi trovare pronte, la squadra migliora e l’Inter riesce a reggere meglio anche quando i titolari vivono periodi di calo. Perchè ora oltre alla Thu-La c’è di più.