Italiano: "Grande partita, ripartiamo da qui"

L'allenatore del Bologna analizza la gara di Anfield e fa un applauso ai suoi ragazzi: "Sono orgoglioso della prestazione che abbiamo fatto, forse meritavamo un gol, ma abbiamo giocato con coraggio. Usciamo da qui a testa alta e portiamo a casa spunti utili per il nostro cammino". Gli fa eco Orsolini: "E' stata una serata leggendaria, qui non è facile per nessuno e siamo orgogliosi di noi"

Nonostante la sconfitta, a giusta ragione, è soddisfatto Vincenzo Italiano per la gara del suo Bologna disputata ad Anfield contro il Liverpool e persa 2-0 ma avendo anche creato tante occasioni: "E' chiaro che usciamo a testa alta, abbiamo fatto una gran partita a parte gli episodi dei due gol, nel secondo su Salah non si poteva fare nulla - dice - Abbiamo avuto personalità, abbiamo creato, li abbiamo messi in difficoltà, siamo stati coraggiosi, abbiamo spesso ribaltato il campo, sono contento, peccato perché un gol potevamo farlo per la differenza reti, mi sono piaciuti tutti, ripartiamo da qua e portiamo a casa spunti importanti per il nostro cammino".

"I ragazzi iniziano ad abituarsi ai ritmi della Champions" Un Bologna che accumula esperienza e lo fa nel migliore dei modi in una gara complicatissima e contro un avversario fortissimo: "Sapete quanto è difficile per ragazzi che si trovano per la prima volta in queste competizioni, l'abbiamo preparata in un allenamento e mezzo, ma i ragazzi iniziano ad abituarsi a questi ritmi, il Liverpool è forte e qualcosa devi concedere - dice ancora - Sono contento dei complimenti, volevamo portare via qualcosa di positivo attraverso cui crescere. Tra due giorni abbiamo una gara importante in campionato e dobbiamo fare punti".

Orsolini: "Serata leggendaria, orgogliosi ed emozionati" Tra i migliori del Bologna c'è stato certamente Riccardo Orsolini: "C'è tanto orgoglio e tanta emozione. Nel calcio si può vincere o perdere, ma come diciamo noi sfruttando il nostro gioco e valorizzando i nostri principi. Venire qui non è facile per nessuna squadra al mondo, figuriamoci per una realtà come la nostra - dice - Cosa ci abbiamo messo? Voglia ed orgoglio. Una sconfitta meno amara per noi. Abbiamo cercato di subire meno possibile lo shock iniziale, ad Anfield non è facile per nessuno. Con carattere e voglia abbiamo giocato e provato, anche sbagliando, ma con la consapevolezza che uniti si può riparare agli errori. Abbiamo avuto tantissime occasioni, un palo, una traversa. Posch che mi salva un'occasione sulla linea, che sfiga! Capita. Siamo venuti con umiltà e coraggio". E a proposito di coraggio, sempre l'idea di giocare in avanti senza arretrare: "Sì, il mister ce lo ha trasmesso subito, cerchiamo subito la profondità, le punte. Farlo qui non era facile, ma abbiamo provato a farlo ugualmente. Quando giochi in questo modo ti assumi dei rischi e delle responsabilità, nonostante sapessimo che di fronte c'era un avversario a tratti ingiocabile. Rimane una serata leggendaria".