Motta recupera McKennie, che giocherà dall'inizio così come Conceicao e Fagioli. Intoccabile Vlahovic in attacco, dietro si rivede Danilo mentre Perin sostituisce lo squalificato Di Gregorio. Hoeness rilancia Mittelstadt e Millot, schierato sulla trequarti con Undav e Leweling alle spalle di Demirovic. Juventus-Stoccarda è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

MOTTA A SKY: "NON FACCIAMO CALCOLI"