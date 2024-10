Leao titolare dopo l'esclusione con l'Udinese: lo ha annunciato in conferenza stampa Fonseca, che ha elencato le scelte di formazione. Si rivedono Gabbia e Theo in difesa, c'è Loftus-Cheek con Pulisic e Rafa alle spalle di Morata. Tra i belgi torna a disposizione l'ex Serie A Skov-Olsen, attenzione a Tzolis e capitan Vanaken. Milan-Brugge è in diretta martedì alle 18.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

VIDEO. FONSECA ANNUNCIA LA FORMAZIONE IN CONFERENZA