Gasperini: "Siamo un po' in emergenza in difesa"

Dopo il pareggio contro l’Arsenal e la vittoria contro lo Shakhtar, l'Atalanta si prepara alla 3^ sfida di Champions League, in programma domani sera alle ore 18.45 contro il Celtic (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Alla vigilia del match, l’allenatore della dea Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Quella di domani con il Celtic sarà una partita non decisiva, ma fondamentale per il vostro cammino europeo?

"Sì. Sarà una partita molto importante vista la classifica e la formula di questa nuova Champions. Dovremmo stare attenti. Il Celtic è una squadra con una grandissima tradizione in Europa, che domina il suo campionato da tanti anni. Sarà uno scontro di valore".

Il Celtic ha vinto la prima e perso poi rovinosamente contro il Borussia Dortmund. Come va inquadrato?

"Va inquadrata come una squadra non di prima fascia come l’Arsenal, che abbiamo affrontato, ma pericolosa, abituata a vincere nel loro campionato. A Dortmund ha affrontato una squadra molto forte ma non penso ci sia la distanza vista nel risultato".

Da temere dunque il classico ardore delle squadre scozzesi.

"Indubbiamente. Hanno anche molta velocità davanti con giocatori asiatici che però conosciamo".

Questo è un passaggio per trovare la continuità per ora non avuta?

"Abbiamo avuto un passaggio a vuoto in campionato e questo ci ha tenuti un po’ attardati. Credo che il nostro cammino sia stato in linea con la crescita della squadra. Giocando ogni tre giorni ci possono essere dei momenti di difficoltà. Domani è una competizione diversa: è la Champions e i margini di errore sono molto minori".

Sull’emergenza in difesa: riavrete Hien e Kolasinac?

"Dovremmo verificarlo nell’ultimo allenamento. Siamo un po’ in emergenza in quel reparto, ma ultimamente abbiamo saputo sopperire bene".

Come sta Ederson?

"Per fortuna domenica è stato solo un episodio".

Dovesse spiegare perché l’Atalanta è l’italiana più 'internazionale'?

"Negli ultimi anni abbiamo portato un buon contributo con il Ranking. Siamo in competizione quest’anno per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di superare questo turno".

Retegui quale attaccante le ricorda?

"Retegui (ride, ndr). Lui è un giocatore in evoluzione. Potremmo avere una definizione migliore tra qualche tempo. La cosa più importante è che sta facendo vedere delle cose diverse da quello che era il suo repertorio tipico".