Gasperini cerca la prima vittoria europea nel nuovo Gewiss Stadium con la coppia Retegui-Lookman, ispirata da Pasalic sulla trequarti. In panchina sia De Ketelaere che Samardzic. In difesa recupera Kolasinac, con de Roon che torna a centrocampo. Nel Celtic di Rodgers Idah viene preferito a Furuhashi come punta. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su SkyGo, anche in HD