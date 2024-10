Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Martedì 22 ottobre la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Alle 18.45 si inizia con Milan-Brugge, in diretta da San Siro su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Riccardo Montolivo. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Manuele Baiocchini e Peppe Di Stefano. Alle 21.00 altre due italiane in campo: il Bologna vola a Birmingham per affrontare l’Aston Villa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca di Riccardo Gentile con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi. Mentre la Juventus affronterà in casa lo Stoccarda, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Giancarlo Marocchi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Francesco Cosatti, Gianluca Di Marzio e Giovanni Guardalà.