Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Milan-Bruges. "Certe situazioni sono dinamiche, non sono prevedibili. Ognuno reagisce a suo modo, l'importante è che abbiano disciplina e che siano professionisti in campo", ha detto lo svedese rispondendo a una domanda sul comportamento un po' anarchico di alcuni giocatori. Poi su Fonseca: "Sia se stesso, è lui l'allenatore e certe questioni devono risolverle dall'interno, sono adulti e devono prendersi le loro responsabilità. Ed è quello che stanno facendo - ha proseguito -. Sto vedendo la squadra che sta migliorando tanto. C'è più equilibrio, serve più stabilità ma stanno facendo di tutto per ottenerla attraverso il lavoro".